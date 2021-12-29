Протяженность новой трамвайной линии на востоке столицы составит четыре километра

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Новую линию для проезда трамваев организуют от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов в районе Ивановское Восточного административного округа (ВАО) столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 29 декабря.

Он отметил, что метро остается самым востребованным видом транспорта среди горожан, однако развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов для московских властей.

— Мы уделяем внимание не только подземке, но и другим видам транспорта. Так, на востоке столицы планируется создание нового трамвайного маршрута, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что протяженность новой трамвайной линии составит четыре километра. В данный момент специалисты готовят проектную документацию для возведения линии, пишет официальный сайт мэра Москвы.

9 декабря современные односекционные и трехсекционные трамваи с низким полом запустили на маршрутах в Северном и Северо-Западном административных округах (САО и СЗАО) столицы. Специалисты полностью заменили трамвайный парк. Так, накануне по городу начали курсировать 12 самых бесшумных и инновационных транспортных средств «Витязь-Москва».