Современные трамваи начали курсировать на севере и северо-западе Москвы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Современные односекционные и трехсекционные трамваи с низким полом запустили на маршрутах в Северном и Северо-Западном административных округах (САО и СЗАО) столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 9 декабря.

В ведомстве отметили, что специалисты полностью заменили трамвайный парк. Так, накануне по городу начали курсировать 12 самых бесшумных и инновационных транспортных средств «Витязь-Москва».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

— Все новые трамваи — с системой климат-контроля, мультимедийными экранами и USB-разъемами для зарядки, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов добавил, что введение на маршруты таких трамваев сделало поездки пассажиров более комфортными, тихими и безопасными. Помимо этого, современные транспортные средства преобразили внешний вид улиц города.

— За последние годы мы полностью обновили подвижной состав депо имени Русакова, депо имени Баумана и Октябрьского. Теперь в этот список вошло и Краснопресненское трамвайное депо. Сейчас на 87 процентов московских маршрутов работают только полностью низкопольные односекционные и трехсекционные вагоны. Более 70 из них вышли на линию в этом году... До конца 2023 года мы планируем полностью обновить трамвайный парк Москвы, — заключил он.

Развитие транспорта — одна из приоритетных задач для столичных властей. Так, 7 декабря сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».