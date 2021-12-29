«Пошлость и хамство»: Милонов осудил Бородину за люксовые подарки для дочери

Фото: Пресс-служба Госдумы

Телеведущая Ксения Бородина вымещает через ребенка свои детские комплексы. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что нужно дарить подарки детям на день рождения, но не обязательно выбирать дорогие бренды.

— Это, конечно, абсолютная безвкусица, пошлость, жлобство и хамство — хвастаться пакетиками из ЦУМа. Это вызывает у меня такое дикое отвращение, когда эти пустышки выкладывают подобного рода фотографии, — отметил Милонов в комментарии НСН.

Он добавил, что подобные подарки портят психику детей, делают их избалованными и эгоистичными. Депутат подчеркнул, что никогда не сделал бы такие подарки своим детям.

Ранее телеведущая Ксения Бородина показала брендовые вещи из ЦУМа, которые подарили ее шестилетней дочери на день рождения. Теоне, дочке телеведущей, подарили кеды от Dior бежевого цвета, черное худи марки Givenchy. Теона получила также рюкзак Gucci и куртку DKNY из серебристой ткани, передает Nation news.

До этого депутат Милонов предложил сократить рабочий день в осенне-зимний период.