Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

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Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, который регулирует отношения в области гражданства РФ. Соответствующий документ в среду, 29 декабря, опубликовали в электронной базе ГД.

— Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации, — говорится в бумаге.

В новый законопроект вошли свыше 20 дополнительных категорий граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.

В их число вошли граждане бывшего Советского Союза и их дети, те, у которых в РФ живут близкие родственники россияне, а также потомки тех, кто постоянно проживал на территории Российской империи, передает РИА Новости.

До этого в МВД назвали число иностранцев, которые стали гражданами России в 2021 году. Так, около 668 тысяч человек, прибывших из-за границы, получили гражданство России в период с января по ноябрь текущего года. При этом за такой же период 2020 года гражданами страны стали 563 342 человека. Кроме того, с января по ноябрь уходящего года 72 884 человека приняли участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые живут в других странах.