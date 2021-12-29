Онищенко назвал пандемию проверкой системы здравоохранения стран мира

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что пандемия стала проверкой системы здравоохранения государств мира.

По словам академика, хоть это и звучит цинично, но для специалистов в области медицины распространение новой инфекции — редкая профессиональная удача. В настоящее время многие страны уже научились справляться с распространением инфекции и вовремя принимать профилактические меры.

— За вчерашнее утро — 279 миллионов заболевших, это официальная статистика. Летальность — 1,9 процента, и все страны по-разному справились с этой проблемой. Конечно же, это проверка всей системы здравоохранения на ее готовность противостоять биологическим угрозам, — подчеркнул он в комментарии ФАН.

Академик отметил, что наиболее эффективно с проблемой коронавирусной инфекции справился Китай, о чем говорит официальная статистика страны. Пока хуже обстоят дела в США и европейских странах.

Он добавил, что на сегодняшний день только массовая вакцинация является главным средством борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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До этого бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, когда должна закончиться пандемия коронавируса.