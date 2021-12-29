Выдачу подарков пожилым горожанам за вакцинацию от коронавируса продлили в Москве

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Срок выдачи подарочных наборов пожилым горожанам за вакцинацию от коронавирусной инфекции продлили в столице до 31 марта следующего года. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 декабря.

Так, в рамках реализации проекта москвичи старшего возраста получат призы, если сделают первичную или повторную прививку против заболевания до конца указанного месяца. Также граждане могут отказаться от подарка и получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Уточняется, что с момента старта акции «С заботой о здоровье» подарочные наборы получили 320 тысяч горожан.

Забрать подарок можно будет до 1 июня 2022 года, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавирусной инфекции с начала 2021 года. По словам заммэра, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.