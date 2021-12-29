Стало известно, какие медицинские профессии будут востребованы в Петербурге в 2022 году
Эксперты назвали вакансии в сфере медицины и фармацевтики, которые будут востребованы в 2022 году в Санкт-Петербурге.
В медицинской сфере по-прежнему фиксируется нехватка персонала, особенно сильно это ощущается на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Сообщается, что количество вакансий для высшего медицинского персонала выросло вдвое, для среднего и младшего — в полтора раза.
По словам экспертов, спрос на медицинских специалистов не снизится, даже если пандемия пойдет на спад.
В Северной столице в 2022 году будет востребована работа детского врача-педиатра и врача-инфекциониста, передает издание «Невские новости».
В сфере фармацевтики в Петербурге ищут заведующего аптекой, предлагая средний оклад от ста тысяч рублей, а также начальника участка фармацевтического производства.
Ранее аналитики назвали самые востребованные профессии в 2022 году.
По словам экспертов, в сфере IT-аналитики также фиксируют рекордный спрос на квалифицированные кадры. Так, за два последних года зарплаты специалистов в этой сфере выросли примерно на 38,5 процента.