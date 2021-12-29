Депутат МГД Андрей Титов: Стартапы Москвы получают необходимую и действенную поддержку от города

Фото: duma.mos.ru

Москва эффективно поддерживает столичные стартапы. Такое мнение выразил член комиссии Московской городской думы по науке и промышленности Андрей Титов в среду, 29 декабря.

Он отметил, что город предоставляет как материальные, так и иные меры поддержки. Это позволяет предпринимателям получать адресную помощь.

Политик выделил поддерживающий проект Москвы — сервис «Инвестиционная упаковка продукта».

— После оглашения первых итогов года работы этого сервиса, уже можно сказать, что это один из самых эффективных и действенных механизмов, который помогает в короткие сроки привлекать инвестиции, — заявил Титов.

В рамках проекта специалисты на бесплатной основе предлагают бизнесменам примеры доработки бизнес-идеи, помогают сформировать финансовую модель и разработать инвестиционную презентацию.

За 2021 год предприниматели отправили заявки на упаковку 164 продуктов. Лишь 62 из них прошли отбор.

— После подготовки и проработки необходимых презентационных документов инвесторам были представлены проекты, которые сразу показали результаты — более 200 миллионов привлеченных рублей инвестиций. Это говорит о том, что такая мера поддержки эффективна, она действительно помогает стартапу получить реальные средства на проект, вывести его на желаемый рынок, — цитирует слова Титова агентство городских новостей «Москва».

28 декабря сообщалось, что почти все экономические отрасли столицы восстановились и вышли на тот уровень, который можно было наблюдать до пандемии COVID-19.