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Почти все отрасли экономики Москвы восстановились и вышли на докризисный уровень

Полина Долганова

Город
Почти все отрасли экономики Москвы восстановились и вышли на докризисный уровень
Фото: Вечерняя Москва

Почти все экономические отрасли Москвы восстановились и вышли на тот уровень, который можно было наблюдать до пандемии COVID-19. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Если говорить про пострадавшие отрасли, то все вышли на докризисный уровень, и превышение по выручке составляет от 20 до 30 процентов по месяцам, если внутри года смотреть, — уточнил заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что две наиболее пострадавшие от коронавирусных ограничений отрасли — это гостиничный бизнес и сфера культурных мероприятий. Им до сих пор не удалось оправиться от финансовых последствий пандемии.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 декабря, выступил перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом о результатах деятельности городского правительства. В своем выступлении Собянин рассказал о результатах работы за 2021 год и планах на 2022-й. Он затронул темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии коронавируса.

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