В Госдуме предрекли конфликты между странами в случае расширения НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами могут возникнуть серьезные конфликты. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, на сегодняшний день позиция Евросоюза во многом зависит от мнения и позиции Штатов. Требования российской стороны депутат назвал правомерными, отметив, что они основаны на ранее выработанных договоренностях.

— Это очень непростая ситуация, и ее нерешение приведет к очень серьезным рискам и возможным конфликтам. Если Москва не добьется своего, будет гонка вооружений, — отметил депутат в комментарии НСН.

Он выразил надежду на то, что западные политики примут разумное решение.

В свою очередь член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди добавила, что Москва всегда готова к диалогу и обсуждению сложившейся ситуации.

Она подчеркнула, что расширение НАТО на восток представляет для РФ реальную угрозу и предложения России по гарантиям безопасности нужны не только для нашей страны, но и для всей Европы, передает Life.ru.

29 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что требования России в рамках проекта по гарантиям безопасности, предполагающие отказ НАТО от расширения на восток, неприемлемы.