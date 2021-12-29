Историк Сванидзе выступил против снятия моратория на смертную казнь в России

Фото: АГН Москва

В России не нужно снимать мораторий на смертную казнь. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе.

— На мой взгляд, в России не нужна смертная казнь. Я не знаю, какие ценности нам свойственны, а какие не свойственны. Смертная казнь — это абсолютная мера наказания, которая не предполагает ошибок правосудия, потому что выпустить человека из тюрьмы можно, а вернуть ему жизнь — нет. Если человека неправильно осудили, то все, привет, его уже нет с нами. Одного этого достаточно, чтобы продлить мораторий на смертную казнь, — заявил он.

Он также удивился словам председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина, который заявил, что в России могут возобновить практику смертной казни.

До этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей новой книге написал, что смертная казнь вновь может появиться в России. Из книги следует, что обстоятельство, которое делает невозможным применение смертной казни в России, на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем.

Отмечается, что мораторий на смертную казнь в России действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году.