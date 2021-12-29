Жителям Подмосковья рассказали о реализации крупных инфраструктурных проектов

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В Московской области за последние десять лет активно реализуют крупные инфраструктурные проекты, которые улучшают качество жизни местных жителей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Сказать, что у нас опережающее развитие инфраструктуры, было бы, наверное, преувеличением. Но за последние 10 лет прорывные проекты по линии президента реализуются: МЦД, вылетные трассы, переезды были сделаны, — отметил Воробьев.

Он уточнил, что в регионе открыли Можайское шоссе и объездные платные трассы. В настоящий момент продолжаются работы по трассе Москва — Казань. Также в области ведется активное строительство новых предприятий и фабрик, что скажется на развитии промышленности региона, передает РИАМО.

Андрей Воробьев также добавил, что в регионе уделяют повышенное внимание развитию социальной сферы и сферы здравоохранения.

До этого Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области будет составлен рейтинг водителей автобусов. Он также отметил, что в настоящее время в Московской области уже закупается по пятьсот автобусов в год.