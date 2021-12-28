В Подмосковье появится рейтинг для водителей автобусов

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Водители автобусов, которые оказывают услугу, должны иметь достаточно культурный уровень общения. Для них в Московской области будет введен специальный рейтинг, как для водителей такси. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с журналистами.

— Таксисты имеют свой рейтинг — мы так же сделаем и для водителей автобусов, пусть они не обижаются. Но у них очень благодарная профессия, они делают очень важную работу. Мы имеем право делать ставку на лучших, — отметил губернатор.

Андрей Воробьев добавил, что в московском регионе за год ввели большое количество нового жилья. В 2022 году строительство продолжится, появятся новые микрорайоны, возрастет движение на дорогах. Все это, по его словам, необходимо должным образом обслуживать, предоставить качественный сервис, передает «360».

Он также отметил, что уже сейчас в Московской области закупается по пятьсот автобусов в год.

До этого стало известно, что работы по созданию выделенных полос стартовали в Подмосковье. По словам Андрея Воробьева, будут приняты все необходимые меры, чтобы общественный транспорт приходил вовремя и без задержек, а качество его работы было выше.