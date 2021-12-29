«Огненные слезы»: стало известно предсказание Ванги на главную зеркальную дату 2022 года

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Провидица Ванга ушла из жизни 25 лет назад, но ее предсказания будоражат умы до сих пор. Так, у эксперта Бориса Кючукова сохранились записи ведуньи, в которых содержатся ее предсказания.

По его словам, он навещал Вангу в 1993 году, чтобы узнать о своих проблемах. В итоге ясновидящая в точности описала всю его жизнь.

Специалист добавил, что, согласно предсказаниям провидицы, 2 февраля 2022 года станет днем, когда в мире произойдет «нечто пугающее».

— Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы, — рассказал он в эфире программы «На самом деле» на Первом канале.

Кючуков пояснил, что под драконом Ванга подразумевала Китай, который столкнется с притеснением в будущем, однако сможет преодолеть любые сложности.

В начале июля 2021 года кум ясновидящей Сергей Косторной рассказал об ее новых предсказаниях. Так, чудовищные ливни обрушатся летом на побережье Америки и других стран, близких к морям, с непогодой могут прийти и болезни. Стоит ожидать локальных войн и неспокойной обстановки, в частности, в странах Латинской Америки. Эти процессы Ванга называла «выпадением кровавых дождей».