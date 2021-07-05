«Зальет и смоет все что можно»: Ванга предсказала наводнения в 2021 году

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Чудовищные ливни обрушатся летом на побережье Америки и других стран, близких к морям, с непогодой могут прийти и болезни. О новых предсказаниях болгарской прорицательницы рассказал ее кум Сергей Косторной.

— Беда придет с большой водой. В начале лета побережье Америки и ряд стран, близких к морям, подвергнутся чудовищным ливням, зальет и смоет все что можно. С водой могут прийти и болезни, — предупредила ясновидящая.

Стоит ожидать локальных войн и неспокойной обстановки, в частности в странах Латинской Америки. Эти процессы Ванга назвала «выпадением кровавых дождей».

Но 2021 год, согласно предсказаниям болгарской ясновидящей, запомнится людям и с позитивной стороны. Россию станут больше уважать на мировой арене, также со страны снимут большинство санкций, отмечает «МК».

Словно в доказательство слов Ванги, на Крым с середины июня обрушилась мощная стихия. Там объявили режим ЧС из-за сильных ливней. Несколько десятков домов затопило, спасатели эвакуировали людей.

Также штормовое предупреждение объявили в Крыму 4 и 5 июля. Сильные дожди начались во многих районах полуострова, ожидается до 50 миллиметров осадков и сход селевых потоков. Из-за осадков также из берегов вышли две реки.

До этого Ванга предсказывала, что в этом году официально объявят о создании лекарства от рака. «Рак закуют в железные цепи», — так дословно звучат слова прорицательницы. По ее словам, препарат уже создан, но этот факт не афишируется.