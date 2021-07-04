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МЧС уточнило количество пострадавших из-за сильных ливней в Крыму

Иван Юминов

Происшествия
МЧС уточнило количество пострадавших из-за сильных ливней в Крыму
Фото: Пресс-служба Правительства республики Крым

Женщина числится пропавшей из-за последствий непогоды в Бахчисарайском районе Крыма, ее поиски ведутся. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в воскресенье, 4 июля.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в результате непогоды в республике, однако в ведомстве эту информацию опровергли.

— По обновленной информации, один человек числится пропавшим без вести. Поиски продолжаются, — рассказали в ведомстве.

Спасатели занимаются ее поисками, надежда найти пострадавшую живой остается, приводит слова вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова РИА Новости.

Из-за ливней также обесточены 119 подстанций, без электричества остаются около 6270 абонентов, отмечается на сайте ГУП РК «Крымэнерго».

Видео: Telegram/РИА Новости

Ранее сообщалось, что более 50 частных домов оказались подтоплены в Крыму из-за непогоды. Из-за осадков также вышли из берегов две реки.

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму 4 и 5 июля. Сильные дожди начались в центральных, восточных, южных и западных районах полуострова, ожидается до 50 миллиметров осадков и сход селевых потоков.

В середине июня в республике объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь там выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, спасатели эвакуировали людей. В Ялте в результате подтопления пострадали одиннадцать человек, один человек погиб.

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