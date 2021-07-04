Женщина погибла из-за сильных ливней в Крыму

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Женщина погибла в результате схода селевого потока из-за сильных ливней в Крыму. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в воскресенье, 4 июля.

— Один человек погиб, это официальная, подтвержденная информация, — рассказал представитель ведомства.

При сходе селевого потока в Бахчисарайском районе республики вода смыла двух женщин, одна из них госпитализирована, вторая пропала без вести, приводит слова вице-премьера региона Евгения Кабанова ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 50 частных домов оказались подтоплены в Крыму из-за непогоды. Из-за осадков также вышли из берегов две реки.

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму 4 и 5 июля. Сильные дожди начались в центральных, восточных, южных и западных районов полуострова, ожидается до 50 миллиметров осадков и сход селевых потоков.

В середине июня в республике объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь там выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, спасатели эвакуировали людей. В Ялте в результате подтопления пострадали одиннадцать человек, один человек погиб.