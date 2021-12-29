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Сергей Собянин назвал 2021 год рекордным по вводу недвижимости в столице

Виктория Сикерина

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Итоги — 2021
Город
Сергей Собянин назвал 2021 год рекордным по вводу недвижимости в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В 2021 году в Москве возвели более 15 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 7,4 миллиона «квадратов» — жилые объекты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 29 декабря.

Он отметил, что такие показатели стали рекордными за всю историю города. Уровень 2021 года даже опередил объемы строительства в 60-х годах прошлого века.

При этом за минувшие 10 лет в Москве появилось 104,8 миллиона квадратных метров строительных объектов, из которых 43,6 — жилье.

— В новых квартирах, построенных после 2010 года, проживает около миллиона семей. Строительство коммерческой недвижимости позволило создать порядка 770 тысяч новых рабочих мест, — заявил Сергей Собянин.

По его словам, за уходящий год в столице возвели 54 общеобразовательных школы и детских сада, 10 медицинских учреждений, 17 объектов спортивной инфраструктуры и четыре культурных центра.

— В том числе правительство Москвы реализует масштабную программу строительства порядка миллиона квадратных метров новых медицинских учреждений, среди которых объекты медицинского центра в Коммунарке, Центра имени Логинова, международного медицинского кластера в «Сколкове», ИКБ № 1, инфекционный корпус ДГКБ святого Владимира, скоропомощные корпуса ряда городских больниц, а также порядка 30 поликлиник, — приводятся в сообщении на официальном сайте мэра Москвы слова Сергея Собянина.

До этого мэр города подвел итоги 2021 года по строительству метрополитена.

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