Сергей Собянин рассказал об итогах 2021 года по строительству метро в Москве

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За последние десять лет в столице ввели в эксплуатацию 197,5 километра линий метро, 100 новых станций и 11 электродепо. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 декабря, рассказал об итогах строительства подземки за 2021 год.

Он отметил, что с 2011 года сеть Московского метрополитена увеличилась в 1,5 раза.

— В 2021 году для пассажиров был открыт новый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) длиной 25 километров, включающий в себя 12 станций: «Народное Ополчение», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», — заявил глава города.

Сергей Собянин подчеркнул, что впервые за всю историю метро власти одновременно запустили 10 станций, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

До этого мэр столицы сообщил, что в 2022 году планируется запустить порядка десяти новых станций Московских центральных диаметров (МЦД).

Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы в среду, 22 декабря, подвел итоги развития транспортной инфраструктуры столицы за прошедшее десятилетие. Глава города рассказал о запуске МЦК и двух центральных диаметров, строительстве 100 станций метро и прокладке более тысячи километров новых дорог.