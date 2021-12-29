Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал об итогах 2021 года по строительству метро в Москве

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Итоги — 2021
Город
Сергей Собянин рассказал об итогах 2021 года по строительству метро в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние десять лет в столице ввели в эксплуатацию 197,5 километра линий метро, 100 новых станций и 11 электродепо. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 декабря, рассказал об итогах строительства подземки за 2021 год.

Он отметил, что с 2011 года сеть Московского метрополитена увеличилась в 1,5 раза.

— В 2021 году для пассажиров был открыт новый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) длиной 25 километров, включающий в себя 12 станций: «Народное Ополчение», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», — заявил глава города.

Сергей Собянин подчеркнул, что впервые за всю историю метро власти одновременно запустили 10 станций, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

До этого мэр столицы сообщил, что в 2022 году планируется запустить порядка десяти новых станций Московских центральных диаметров (МЦД).

Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы в среду, 22 декабря, подвел итоги развития транспортной инфраструктуры столицы за прошедшее десятилетие. Глава города рассказал о запуске МЦК и двух центральных диаметров, строительстве 100 станций метро и прокладке более тысячи километров новых дорог.

Читайте также:
Транспорт Строительство Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте