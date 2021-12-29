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Пятиэтажный объект возведут около Крутицкого подворья в центре Москвы

Виктория Сикерина

Город
Пятиэтажный объект возведут около Крутицкого подворья в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Крутицкая улица, 8 Карта всех событий

Новое пятиэтажное здание появится около Крутицкого подворья в центре столицы. Специалисты впишут его в расположенную рядом историческую застройку. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 29 декабря.

Он отметил, что в рамках работ строители будут использовать такие материалы и приемы, которые соответствуют архитектуре подворья. Новое здание общей площадью 9150 квадратных метров будут использовать для размещения лабораторий, кабинетов специалистов и администрации, а также буфетов.

— Шероховатые кирпичные фасады с резным завершающим фризом будут оттенять рельефный глянцевый центральный элемент, — заявил специалист.

Помимо этого, запланирована реконструкция исторического объекта 1938 года постройки. Он расположен в 4-м Крутицком переулке. В будущем здесь появится лабораторный корпус Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

27 декабря Москва одобрила предоставление земельного участка для возведения храмового комплекса около железнодорожной станции Бутово на юго-западе города. Храм возведут в рамках программы строительства православных храмов на территории столицы.

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