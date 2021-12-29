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Назван нормализующий кровяное давление сок

Полина Долганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Назван нормализующий кровяное давление сок
Фото: depositphotos

Частое употребление клюквенного сока поможет снизить кровяное давление и сократить уровень сахара в крови. Об этом заявили ученые, чья научная работа на эту тему опубликована в издании European Journal of Nutrition.

По словам специалистов, у испытуемых, которые принимали участие в исследовании, систолическое давление снизилось в среднем на 1,52 миллиметра ртутного столба после употребления сока из клюквы.

Аналогичным мнением о пользе сока поделились и ученые из канадского Университета Лаваля. По их мнению, напиток позволяет увеличить показатель хорошего холестерина, а также снизить сердечно-сосудистые риски, передает Daily Express.

До этого врач-дерматолог высшей категории Наталия Николаева рассказала о том, какой суп поможет вывести лишнюю жидкость из организма. Она отметила, что у пациентов отношение к лицу бывает как к чему-то отдельному, но чтобы выглядеть хорошо, нужно помочь всему организму. В рецепт этого лимфодренажного супа, который прекрасно помогает справляться с отеками, входит лук-порей, содержащий много калия.

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