Андрей Бочкарев сообщил о вводе в эксплуатацию 170 домов в Москве по реновации

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С начала реализации программы реновации жилищного фонда в Москве ввели в эксплуатацию 170 новых многоэтажек. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 29 декабря.

Он отметил, что площадь сданных объектов составляет 2,2 миллиона квадратных метров.

— Под заселение передано 146 новостроек, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что с момента старта проекта в городе началось переселение почти 68 тысяч жителей из 414 старых домов. Из них 47,6 тысячи москвичей уже получили новую недвижимость.

— В настоящий момент продолжается строительство 154 домов мощностью 2,6 миллиона квадратных метров, еще 190 объектов мощностью 3,5 миллиона «квадратов» находятся в проектировании. Также на сегодняшний день снесено 74 старых дома, — заключил он.

В 2021 году в Москве возвели более 15 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 7,4 миллиона «квадратов» — жилые объекты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 29 декабря. По словам главы города, такие показатели стали рекордными за всю историю города. Уровень 2021 года даже опередил объемы строительства в 60-х годах прошлого века.