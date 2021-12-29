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Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве дома по реновации в Алексеевском районе

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве дома по реновации в Алексеевском районе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Староалексеевская улица Карта всех событий

Новостройку по программе реновации жилищного фонда возвели в районе Алексеевский на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал в среду, 29 декабря, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что четырехсекционный объект уже ввели в эксплуатацию. Он расположился на Староалексеевской улице.

По словам главы ведомства, специалисты облицевали фасады здания искусственным камнем, а также установили на внешних стенах короба под кондиционеры в едином стиле. Помимо этого, витражи украсили первый этаж дома. Всего здесь предусмотрено 326 квартир, большинство из которых — двухкомнатные.

Квартиры начинаются со второго этажа. На первом уровне расположатся объекты социальной и коммерческой инфраструктуры: магазины, заведения общественного питания, салоны красоты, детские секции и другие. Подъезды оборудовали зоной почтовых ящиков, кладовой для уборочного инвентаря, колясочной и комнатой консьержа.

Входную группу выполнили в уровень с землей. Такое решение позволило создать доступные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Дворовую территорию дома также благоустроили и озеленили. Здесь появились кустарники, деревья, пространства для отдыха, детские и спортивные площадки.

Москва построила миллион квадратных метров жилья по программе реновации в 2021 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин 27 декабря.

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