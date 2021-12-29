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Стилист дала советы, как избавиться от старых и ненужных вещей в гардеробе

Ирина Игнатенко

Общество
Стилист дала советы, как избавиться от старых и ненужных вещей в гардеробе
Фото: Pixabay

Что делать с вещами, которые и выкинуть жалко, и носить уже точно никто не будет, рассказала стилист Кати Зобкова.

По словам специалиста, старые и ненужные вещи забирают энергию человека и не позволяют купить ту одежду, которая действительно необходима.

Если одежда сохранила свой внешний вид, то можно попробовать отдать вещи.

— Во-первых, стоит пройтись по близкому кругу: поделиться вещами со знакомыми, друзьями и подругами. Вполне возможно, кто-то примет эти вещи и будет их носить с удовольствием. Также можно воспользоваться достижениями современных технологий и запустить челлендж по обмену вещами, — рассказала стилист в комментарии ФАН.

Кроме того, одежду принимают многие благотворительные организации.

Вещи, которые уже вышли из строя и потеряли внешний вид, тоже могут принести пользу — их можно сдать на переработку в магазины и получить бонусы для покупки новых красивых нарядов.

Некоторые вещи можно перешить, чтобы они стали более актуальными и модными. Но перед этим стоит воспользоваться советами стилиста.

До этого эксперт моды Александр Васильев объяснил, в чем лучше пойти в гости на Новый год.

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