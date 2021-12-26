Эксперт моды Васильев объяснил, в чем лучше пойти в гости на Новый год

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Историк моды Александр Васильев дал несколько советов о том, как одеться для похода в гости в новогоднюю ночь и как правильно принять гостей в праздник. Об этом он рассказал на YouTube-канале Class.

Прежде всего, по словам Васильева, обязательно нужно рассказать гостям все подробности предстоящего вечера, чтобы они смогли правильно подобрать наряд. Более того, если это, например, девичник — стоит сказать, сколько на мероприятии будет мужчин.

Если вы принимаете гостей, то можно выбрать яркий и модный костюм. Но если вы — гость, то стоит одеться поскромнее, ведь в противном случае можно вызвать зависть хозяев вечера.

— Не надо разряжаться как елка! И никогда не надевайте лучшие драгоценности! Помните о том, что зависть — самое распространенное человеческое чувство! — заявил Васильев на шоу.

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