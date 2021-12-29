Диетолог назвал три категории продуктов, которые нельзя есть после 50 лет

Фото: Pixabay

Диетолог, доцент медицинского факультета СПБГУ Андрей Бобровский рассказал от каких категорий продуктов стоит отказаться людям старше 50 лет.

По словам специалиста, людям этой возрастной группы стоит отказаться от красного мяса, простых углеводов и соли.

— Чем старше человек, тем меньше он должен есть красного мяса. Это так называемая профилактика болезней цивилизации, — отметил он в комментарии Nation News.

Пожилым людям нужно существенно снизить количество сладких продуктов в рационе. К простым углеводам относится выпечка, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки. Некоторым рекомендуется даже уменьшение потребления сладких фруктов. Это обеспечит профилактику болезней мозга.

Также стоит полностью отказаться от употребления соли и не использовать ее в качестве пищевой добавки, так как многие продукты и так содержат избыток этой приправы. Такое ограничение поможет в профилактике гипертонии и проблем с сосудами.

До этого эндокринолог Екатерина Иванникова дала советы по новогоднему столу для пожилых людей.