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Эндокринолог дала советы по новогоднему столу для пожилых людей

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Еда Новый год — 2022
Общество
Эндокринолог дала советы по новогоднему столу для пожилых людей
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова дала пожилым людям рекомендации по составлению меню для празднования Нового года.

Первое, что врач посоветовала — составить новогоднее меню заранее. Это позволит избежать переедания. В особенности это нужно сделать людям с хроническими заболеваниями, например, язвой желудка или артериальной гипертензией: им специально подобранный рацион необходим не только в праздники, но и в обычные дни.

Диетолог отметила, что у пожилых людей часто развивается так называемая недостаточность питания, из-за чего они теряют мышечную массу, ухудшается их общее физическое и умственное состояние. Поэтому нелишним будет за праздничным столом выпить бокал вина или шампанского, так как алкоголь в небольших объемах стимулирует аппетит. Однако важно не переборщить, потому что это может дать дополнительную нагрузку на печень, почки и создать риск получить травму.

По словам Иванниковой, сладкое лучше есть уже 1 января. Если очень хочется, то стоит отдать предпочтение суфле, желе или фруктам. В целом в праздничное меню нужно включить больше салатов из свежих овощей, нарезку и убрать со стола хлеб.

Также важно делать небольшие промежутки между приемами пищи. Если человек до Нового года соблюдал диету, то налегать на еду не стоит. Для улучшения пищеварения можно принять специальные препараты, сообщается на портале «Москва 24».

Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от оливье. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова сообщила, что отказаться от этого салата нужно людям с заболеваниями пищеварительного тракта и повышенным холестерином.

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