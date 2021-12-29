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Депутат МГД Гусева: Для малого бизнеса и социальных НКО расширяется возможность участия в госзакупках

Виктория Сикерина

Город
Депутат МГД Гусева: Для малого бизнеса и социальных НКО расширяется возможность участия в госзакупках
Фото: duma.mos.ru

Возможности для участия малых предпринимателей и социальных некоммерческих организаций в государственных закупках расширяют в столице. Так, теперь город может заключать договоры до 20 миллионов рублей с представителями указанных отраслей. Об этом рассказала председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в среду, 29 декабря.

Она отметила, что соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин 24 декабря.

Политик подчеркнула, что столичные власти делают все возможное, чтобы система госзакупок была прозрачной и открытой.

— До 2010 года в госзакупках участвовали в основном только юридические лица, крупные компании, но сейчас ситуация обратная: открытость, прозрачность, единые стандарты процедур, переход в онлайн позволили диаметрально изменить ситуацию. По итогам первых шести месяцев этого года доля закупок столицы у малого и среднего бизнеса составила 44,8 процента, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Гусевой.

С 1 января 2022 года в России вступают в силу поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые упростят процедуру закупок и повысят ее эффективность.

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