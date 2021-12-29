Путин предложил лишать российского гражданства за тяжкие преступления

Фото: Администрация президента РФ

Тяжкое преступление против государства может послужить поводом для лишения натурализованных граждан российского паспорта. Об этом говорится в поправках к закону «О гражданстве Российской Федерации», который был внесен в Государственную думу 29 декабря президентом РФ Владимиром Путиным.

— Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, — говорится в документе.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, который регулирует отношения в области гражданства РФ. Соответствующий документ в среду, 29 декабря, опубликовали в электронной базе ГД.

В новый законопроект вошли свыше двадцати дополнительных категорий граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. В их число вошли граждане бывшего Советского Союза и их дети, те, у кого в РФ живут близкие родственники россияне, а также потомки тех, кто постоянно проживал на территории Российской империи.