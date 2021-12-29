Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин предложил лишать российского гражданства за тяжкие преступления

Полина Долганова

Общество
Путин предложил лишать российского гражданства за тяжкие преступления
Фото: Администрация президента РФ

Тяжкое преступление против государства может послужить поводом для лишения натурализованных граждан российского паспорта. Об этом говорится в поправках к закону «О гражданстве Российской Федерации», который был внесен в Государственную думу 29 декабря президентом РФ Владимиром Путиным.

— Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, — говорится в документе.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, который регулирует отношения в области гражданства РФ. Соответствующий документ в среду, 29 декабря, опубликовали в электронной базе ГД.

В новый законопроект вошли свыше двадцати дополнительных категорий граждан, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. В их число вошли граждане бывшего Советского Союза и их дети, те, у кого в РФ живут близкие родственники россияне, а также потомки тех, кто постоянно проживал на территории Российской империи.

Читайте также:
Владимир Путин Преступления Гражданство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте