Российский экологический оператор подвел итоги 2021 года

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Российский экологический оператор рассказал об основных результатах деятельности за текущий год.

Специалисты отметили, что в России каждый год образуется около шестидесяти миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из них большая часть отправляется на полигоны. Реформа обращения с ТКО направлена на снижение этого показателя до 50 процентов к 2030 году.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в настоящее время продолжается развитие инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизация старых, чтобы обеспечить качественную и эффективную переработку отходов.

В текущем году правительство одобрило РЭО еще одну меру поддержки в виде выпуска зеленых облигаций. В следующем году будут выпущены облигации на сумму в 100 миллиардов рублей. Привлеченные деньги пойдут на создание и модернизацию предприятий по переработке мусора.

За текущий год был выделен миллиард рублей регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Кроме того, РЭО запустил пилотный проект по установке 10 тысяч фандоматов по приему тары в регионах.

Также российский экологический оператор подготовил в 2021 году большой блок экологического просвещения. В него входит создание медиабанка с фотографиями, просветительскими плакатами, роликами с социальной рекламой, уроками для детей и подростков «Зеленая школа», передает «360».

До этого эколог рассказал, как встретить Новый год с минимальным вредом для природы.