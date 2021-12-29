Эколог рассказал, как встретить Новый год с минимальным вредом для природы

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Как встретить Новый год с минимальным вредом для природы, рассказал эколог, член общественного совета Минприроды России Павел Сухонин.

Он отметил, что не стоит использовать пластиковую посуду для новогоднего стола. При разжигании костра во дворе частного дома также не стоит кидать в него пластиковые предметы.

Жиры, оставшиеся после еды, лучше смывать специальными средствами, а не протирать тряпкой.

Не стоит сжигать елки после новогодних праздников — их отдельно собирают специальные службы, а затем утилизируют.

— За столом обязательно соблюдайте правила гигиены и мойте руки, а не вытирайте салфетками, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Также он порекомендовал не выбрасывать стеклянные бутылки с жидкостью. Утилизировать можно только пустую тару.

Сухонин также призвал не забывать про правила раздельного сбора мусора.

До этого экозащитница Анна Гаркуша рассказала, какая новогодняя елка экологичнее. По словам эксперта, однозначного ответа на вопрос, покупка какой ели целесообразнее — искусственной или живой, нет. Все зависит от того, как используется и утилизируется новогоднее дерево.