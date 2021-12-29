Астролог предупредила четыре знака зодиака о финансовом крахе в 2022 году

Фото: depositphotos

Финансовые потери в год Голубого Водяного Тигра ожидают представителей четырех знаков зодиака. Об этом заявила астролог Юлия Никоева.

Козерог

Представители этого знака могут потерять крупную сумму денег уже в январе. Опасность способна привести к тому, что уже к февралю Козерогам придется экономить. При этом денежный вопрос для них лишь усугубится к лету.

Рыбы

Данному знаку грозят такие неприятности, как воровство или мошенничество. Весной их может настигнуть депрессия, которая лишь усилится в апреле. Ситуация может улучшиться к лету, но осенью, по мнению астролога, они вновь лишатся доходов или работы.

Телец

Тельцов ожидают финансовые потери на протяжении всего года. Февраль уготовит им провал проекта или лишение работы, а летом им понадобятся деньги для вложения в коллективные проекты.

Близнецы

Близнецов, как ожидается, проблемы настигнуть в начале года. Множество средств придется потратить на личную жизнь и возврат долгов, отмечает Пятый канал.

28 декабря астролог Николь Кузнецова рассказала, как сложится личная жизнь представителей каждого знака зодиака в год Голубого Водяного Тигра. Так, Водолеям удастся встретить Новый год в непринужденных романтических грезах.

В первые дни 2022-го им будут активно оказывать знаки внимания, однако во второй половине ситуация станет сложнее. Могут возникнуть конфликты с представителями противоположного пола и наметиться взаимные разочарования.