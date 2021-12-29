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В Подмосковье назвали округа — лидеры по соцгазификации 2021 года

Ирина Игнатенко

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Итоги — 2021
Общество
В Подмосковье назвали округа — лидеры по соцгазификации 2021 года
Фото: Pixabay

В Московской области определены лидеры программы «Социальная газификация» по числу подключений за год. Лучшие показатели продемонстрировали Дмитровский, Богородский и Одинцовский городские округа, передает РИАМО.

Больше всего домовладений — 1151 — газифицировали в Дмитровском городском округе. Газ стал поступать к 3108 жителям в 73 населенных пунктах.

Второе место досталось Богородскому городскому округу. Здесь газифицировали 727 домовладений.

Третье место занял Одинцовский городской округ с 689 подключенными домовладениями.

В десятку лидеров программы «Социальная газификация» по итогам 2021 года также вошли Орехово-Зуевский городской округ, Ступино, Раменский, Сергиево-Посадский округа.

К концу следующего года в рамках программы будут догазифицированы 2,8 тысячи населенных пунктов Подмосковья.

Запуск программы социальной газификации инициировал президент РФ Владимир Путин. Газ проводится к участкам жителей бесплатно в беззаявительном порядке.

В августе этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о высоком спросе в регионе на социальную газификацию.

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