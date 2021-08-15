Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Воробьев заявил о большом спросе в Подмосковье на социальную газификацию

Михаил Алимов

Общество
Воробьев заявил о большом спросе в Подмосковье на социальную газификацию
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Жители Московской области нуждаются в социальной газификации. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Раньше были скептики: не может такого быть — что-то, что стоило полтора миллиона, будет стоить сто тысяч (рублей — прим. «ВМ»). Это факт сегодня, — заявил глава Подмосковья.

По его словам, за два года газ получат все населенные пункты, которые включены в проект. Газ появится более чем у 300 тысяч людей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Недавно Воробьев рассказал об осенних изменениях в Подмосковье. Например, в регионе проведут реновацию автовокзалов. По его словам, главная задача — добиться того, чтобы каждый человек заметил перемены, увидел, что в его городе, микрорайоне, дворе начались перемены. Он также добавил, что постоянно обновляется автобусный парк. В этом году на линии выйдут почти 500 новых единиц транспорта.

Кроме того, бесплатно ездить на коммерческом транспорте будут льготники Подмосковья в пяти городских округах. По его словам, возможность бесплатного проезда на коммерческом транспорте для лиц льготных категорий будет предоставлена жителям Ленинского, Одинцовского и Наро-Фоминского городских округов, а также Чехова и Люберец. Территорию выбирали, опираясь на число обращений граждан по данному вопросу.

Читайте также:
программа газификацииАндрей ВоробьевПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте