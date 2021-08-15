Воробьев заявил о большом спросе в Подмосковье на социальную газификацию

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Жители Московской области нуждаются в социальной газификации. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Раньше были скептики: не может такого быть — что-то, что стоило полтора миллиона, будет стоить сто тысяч (рублей — прим. «ВМ»). Это факт сегодня, — заявил глава Подмосковья.

По его словам, за два года газ получат все населенные пункты, которые включены в проект. Газ появится более чем у 300 тысяч людей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Недавно Воробьев рассказал об осенних изменениях в Подмосковье. Например, в регионе проведут реновацию автовокзалов. По его словам, главная задача — добиться того, чтобы каждый человек заметил перемены, увидел, что в его городе, микрорайоне, дворе начались перемены. Он также добавил, что постоянно обновляется автобусный парк. В этом году на линии выйдут почти 500 новых единиц транспорта.

Кроме того, бесплатно ездить на коммерческом транспорте будут льготники Подмосковья в пяти городских округах. По его словам, возможность бесплатного проезда на коммерческом транспорте для лиц льготных категорий будет предоставлена жителям Ленинского, Одинцовского и Наро-Фоминского городских округов, а также Чехова и Люберец. Территорию выбирали, опираясь на число обращений граждан по данному вопросу.