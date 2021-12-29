Росреестр обследовал 2,4 тысячи участков при помощи беспилотников в Новой Москве в 2021 году

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Специалисты Росреестра в 2021 году провели работы по обследованию 2,4 тысячи земельных участков в Новой Москве при помощи беспилотников с целью выявления случаев нарушения законодательства РФ. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра по Москве.

— По результатам обработки и анализа аэросъемочных материалов всем владельцам участков с признаками нарушений будут направлены предостережения о необходимости соблюдения земельного законодательства, — отметил заместитель главного государственного инспектора Москвы по использованию и охране земель Александр Левченков.

Уточняется, что с обладателями земельных участков, расположенных рядом с границей береговой полосы водных объектов общего пользования, будут проведены контрольно-надзорные работы.

В 2021 году москвичи осуществили максимальное количество регистраций недвижимости за время ведения статистики столичного Росреестра. За последние 11 месяцев в столице было оформлено рекордное число договоров долевого участия в строительстве, заявила «Вечерней Москве» замруководителя Управления Росреестра по Москве Мария Макарова.