Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Лет так 76»: подписчики высмеяли Ивлееву за бархатный наряд

Иван Юминов

Общество
«Лет так 76»: подписчики высмеяли Ивлееву за бархатный наряд
Фото: Youtube / Настя Ивлеева

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала фото в Instagram в наряде, который она выбрала на корпоратив.

— Я у мамы гулена, — подписала публикацию блогер.

Предпочтение она отдала бархатному костюму ярко-голубого цвета с бантом в области декольте. Образ бывшая супруга рэпера Элджея дополнила высокими сапогами белого цвета. При этом позднее Ивлеева свою публикацию удалила из ленты.

«Блин, тебе не идет голубой цвет такой»; «Лет так 76»; «Насть, стилиста не подскажете?»; «Новогодняя ночь на первом курсе в 2006-м»; «Вылитая моя любимая свекровушка»; «Та самая школьная дискотека к Новому году», — написали подписчики.

«Лет так 76»: подписчики высмеяли Ивлееву за бархатный наряд

2 октября Ивлеева опубликовала на своей странице в соцсети Instagram новую серию фотографий. Девушка поделилась с поклонниками кадрами с очередной откровенной фотосессии.

Для снимков звезда облачилась в блестящий купальник цвета «металлик». Образ она дополнила коричневой шубой, грубыми черными ботинками и париком со светлыми волосами.

Компанию блогерше составил эстонский рэпер Томми Кэш, который предпочел нарядиться в темные шорты и шлепки. Большинство подписчиков Ивлеевой раскритиковали ее за излишнюю откровенность, а также написали, что им неприятно смотреть на данные снимки.

Читайте также:
Шоу-бизнес Одежда Настя Ивлеева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте