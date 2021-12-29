«Лет так 76»: подписчики высмеяли Ивлееву за бархатный наряд

Фото: Youtube / Настя Ивлеева

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала фото в Instagram в наряде, который она выбрала на корпоратив.

— Я у мамы гулена, — подписала публикацию блогер.

Предпочтение она отдала бархатному костюму ярко-голубого цвета с бантом в области декольте. Образ бывшая супруга рэпера Элджея дополнила высокими сапогами белого цвета. При этом позднее Ивлеева свою публикацию удалила из ленты.

«Блин, тебе не идет голубой цвет такой»; «Лет так 76»; «Насть, стилиста не подскажете?»; «Новогодняя ночь на первом курсе в 2006-м»; «Вылитая моя любимая свекровушка»; «Та самая школьная дискотека к Новому году», — написали подписчики.

2 октября Ивлеева опубликовала на своей странице в соцсети Instagram новую серию фотографий. Девушка поделилась с поклонниками кадрами с очередной откровенной фотосессии.

Для снимков звезда облачилась в блестящий купальник цвета «металлик». Образ она дополнила коричневой шубой, грубыми черными ботинками и париком со светлыми волосами.

Компанию блогерше составил эстонский рэпер Томми Кэш, который предпочел нарядиться в темные шорты и шлепки. Большинство подписчиков Ивлеевой раскритиковали ее за излишнюю откровенность, а также написали, что им неприятно смотреть на данные снимки.