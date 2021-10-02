«Что это за дно?!»: Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию с рэпером

Фото: Youtube /Осторожно: Собчак

Известный блогер и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала на своей странице в соцсети Instagram новую серию фотографий. Девушка поделилась с поклонниками кадрами с очередной откровенной фотосессии.

Для снимков звезда облачилась в блестящий купальник цвета «металлик». Образ она дополнила коричневой шубой, грубыми черными ботинками и париком со светлыми волосами.

Компанию блогерше составил эстонский рэпер Томми Кэш, который предпочел нарядиться в темные шорты и шлепки.

Локацию для фотосессии тоже выбрали необычную: звезд запечатлели в стенах старой квартиры, с ковром на стене. Кроме того, комнату частично заполнили водой.

Большинство подписчиков Ивлеевой раскритиковали ее за излишнюю откровенность, а также написали, что им неприятно смотреть на данные снимки.

«Куда катимся? Вы чему восторгаетесь?»; «Фу, как некультурно»; «Что это за дно?!»; «Закат не за горами»; «Видно, что старались удивить, но что-то пошло не так»; «Перебор, по моему мнению»; «Что за обряд, Настя?»; «Пустилась во все тяжкие»; «Мерзость», — оставили свои мнения в комментариях пользователи Сети.

Некоторые подписчики заподозрили звезду в романе с эстонским рэпером.

«Это типа новый Элджей?»; «Элджей был лучше»; «Под крылышком Томми запахло креативом»; «Замена Элджею», — написали подписчики Ивлеевой.

Однако нашлись и те, кто положительно оценил такой эпатажный образ звезды.

«Это очень завораживает»; «Настя, ты такая красивая»; «Это лучшее, что я видела когда-либо»; «Леди Гага по-ивлеевски», — поспешили поддержать своего любимого блогера поклонники.

Недавно Ивлеева рассталась с рэпером Элджеем спустя четыре года совместной жизни. Об их разводе стало известно 12 августа.

Позднее в интервью Ксении Собчак Ивлеева рассказала, когда пара разъехалась. Также она сообщила, что инициатива расстаться ей не принадлежала, но она была первой, кто заметил проблемы в отношениях.