Несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Италию вырос почти в два раза

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Несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Италию за девять месяцев вырос на 178,2%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

— Так, за девять месяцев текущего года объем общероссийских несырьевых неэнергетических поставок достиг 2,65 миллиарда долларов, прирост составил 95,1 процента. Из этих показателей на долю столицы приходится 28 процентов. Объем экспорта московской продукции увеличился до 744,39 миллиона долларов, а прирост составил 178,2 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, — уточнил Ефимов.

Наращены поставки механического оборудования, оптики, смешанных удобрений, электрических устройств и востребованной в Италии и Евросоюзе российской одежды и косметики.

Москвы вошла в список трех городов, лучше всего справившихся с коронакризисом. Кроме того, данные по состоянию системы здравоохранения, экономики, соцсферы, устойчивости бюджета Москвы во время пандемии обеспечили столице РФ вторую строчку среди 19 крупнейших мегаполисов мира в рейтинге эффективности действий городских властей.