Музей Победы расскажет о новогодних праздниках в блокадном Ленинграде

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы представляет обновленную выставку проекта «Реликвии Победы». Посетители узнают, как ленинградские театры организовывали новогодние праздники в 1942 году в осажденном городе.

Гости музея увидят уникальный раритет — новогоднее поздравительное письмо от бойца Ленинградского фронта актрисе Государственного театра музыкальной комедии Зинаиде Давыдовне Габриэлянц.

— Выставка призвана напомнить о том, что даже в самое тяжелое время советский народ продолжал творить. Игра актеров приносила радость, переносила зрителей в мир, далекий от войны и смерти. В канун нового 1942 года было решено устроить для оставшихся в Ленинграде детей праздничные елки, — рассказывает специалист экспозиционно-выставочного отдела Анна Королева.

Артисты давали концерты в холодных залах ленинградских театров, в бомбоубежищах и госпиталях, в воинских частях, на Дороге жизни. Среди экспонатов выставки: оцифрованные фотографии, запечатлевшие выступления артистов в блокадном городе.

Выставка открыта до 20 января 2022 года, сообщает пресс-служба музея.

В музее «Садовое кольцо» 3 декабря открылась выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, посмотрят на старинные гравюры и фотографии.