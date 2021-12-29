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Появилось видео взрыва петард в квартире на северо-западе Москвы

Георгий Соланович

Происшествия
Появилось видео взрыва петард в квартире на северо-западе Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

В Сети появилось видео взрыва в квартире в Москве самодельной петарды, которую собрал молодой человек. Кадры опубликовал Telegram–канал «Москва с огоньком».

На видео можно заметить резкую вспышку света в окне первого этажа панельного дома. Стекла в результате взрыва выбило.

Видео: Взрыв на улице Героев Панфиловцев

Самодельная петарда взорвалась в одной из московских квартир на улице Героев Панфиловцев. В результате инцидента пострадал 28–летний молодой человек. Он был госпитализирован с рваными ранами головы, рук и ног.

До этого сообщалось о гибели человека после пожара в бытовках в Новой Москве. Возгорание произошло на улице Сосенский стан.

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