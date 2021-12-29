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Синоптики предсказали жителям Петербурга «погодные качели» в конце недели

Ирина Игнатенко

Общество
Синоптики предсказали жителям Петербурга «погодные качели» в конце недели
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Северная столица вновь в ближайшее время окажется во власти непогоды. Как сообщают синоптики, на город надвигается теплый атлантический циклон под названием «Себастьян».

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни погода в Петербурге будет неустойчивой — в новогоднюю ночь будет идти снег, температура будет немного ниже нуля. Затем ожидается похолодание и усиление снега и ветра.

— 31 декабря ожидается небольшой снег, и температура повысится днем до минус 4 - минус 1 градуса. Такая же примерно температура и в новогоднюю ночь. А уже первого числа к вечеру температура начнет понижаться, чтобы второго числа выйти на привычные минус 10 градусов, — отметил метеоролог Юрий Куткевич.

Подобные «погодные качели», сопровождаемые перепадами температуры, могут привести к гололеду и образованию сосулек, передает ФАН.

В настоящее время из-за сильного снега и гололеда в городе образовались многокилометровые пробки. Также сообщается о росте числа аварий, передает издание «Невские новости».

До этого синоптик рассказал о погоде в первую неделю 2022 года в Петербурге.

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