Перечислены худшие инновации 2021 года

Фото: twitter.com/spacex

Космический туризм, лекарство от болезни Альцгеймера, сервис по приобретению недвижимости и фильтры красоты вошли в список худших изобретений 2021 года. Соответствующий список опубликовало издание MIT Technology Review.

Препарат Biogen для лечения болезни Альцгеймера, согласно проведенным исследованиям, никак не помогал пациентам и приводил к отеку мозга, однако его стоимость равна 56 тысяч долларов. Алгоритм для приобретения недвижимости Zillow занизил стоимость сотен домов из-за поверхностного анализа территории.

Космический туризм MIT Technology Review охарактеризовал как «развлечение для миллиардеров с селфи-палками», а фильтры красоты издание обвинило в навязывании женщинам идеалов красоты, которым они не могут и не должны соответствовать.

Ранее турист из Японии назвал Россию «Wi-Fi-раем», впечатлившись местными ценами на сотовую связь и интернет, а также степенью распространенности бесплатного Wi-Fi