Более 300 деревьев высадили около станции «Давыдково» БКЛ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Давыдково Карта всех событий

Около станции «Давыдково» БКЛ городского метро высадили более 300 деревьев. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 29 декабря.

— В рамках благоустройства прилегающей к станции «Давыдково» территории замостили гранитом более десяти тысяч квадратных метров, заасфальтировали порядка 4,5 тысячи «квадратов», высадили более 300 деревьев и свыше 900 кустарников. В весенне-летний период здесь также планируется установка малых архитектурных форм, — рассказал представитель мэрии.

Архитектурный облик станции, по его словам, посвящен сотрудникам МЧС. Она выполнена в цветах ведомства: сочетании белого, оранжевого, серого и синего цветов.

Основными задачами оформления «Давыдково» названы знакомство горожан с деятельностью МЧС и создание уникальной среды пребывания. Витраж «Герои всегда рядом» установлен на наземном павильоне с изображениями пожарных, водолазов и саперов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы подвел итоги развития транспортной инфраструктуры столицы за прошедшее десятилетие. Глава города рассказал о запуске МЦК и двух центральных диаметров, строительстве 100 станций метро и прокладке более тысячи километров новых дорог.