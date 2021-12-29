Более 300 деревьев высадили около станции «Давыдково» БКЛ
Около станции «Давыдково» БКЛ городского метро высадили более 300 деревьев. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 29 декабря.
— В рамках благоустройства прилегающей к станции «Давыдково» территории замостили гранитом более десяти тысяч квадратных метров, заасфальтировали порядка 4,5 тысячи «квадратов», высадили более 300 деревьев и свыше 900 кустарников. В весенне-летний период здесь также планируется установка малых архитектурных форм, — рассказал представитель мэрии.
Архитектурный облик станции, по его словам, посвящен сотрудникам МЧС. Она выполнена в цветах ведомства: сочетании белого, оранжевого, серого и синего цветов.
Основными задачами оформления «Давыдково» названы знакомство горожан с деятельностью МЧС и создание уникальной среды пребывания. Витраж «Герои всегда рядом» установлен на наземном павильоне с изображениями пожарных, водолазов и саперов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы подвел итоги развития транспортной инфраструктуры столицы за прошедшее десятилетие. Глава города рассказал о запуске МЦК и двух центральных диаметров, строительстве 100 станций метро и прокладке более тысячи километров новых дорог.