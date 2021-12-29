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Врачи Подмосковья получили 78 земельных участков за неделю

Ирина Игнатенко

Общество
Врачи Подмосковья получили 78 земельных участков за неделю
Фото: Pixabay

За минувшую неделю 78 врачей Подмосковья получили земельные участки в безвозмездное пользование. Всего в регионе с начала года землю получили 259 медицинских специалистов.

Закон о выдаче земельных участков был принят губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Правительство намерено привлечь грамотных и квалифицированных специалистов в регион, предоставив им дополнительные льготы.

На получение земельного участка могут претендовать врачи Подмосковья, имеющие стаж работы не менее трех лет по одному из 36 видов специальностей в 31 городском округе Московской области, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Чаще всего врачи получают участки в городском округе Домодедово. Здесь землю передали 46 врачам округа. Также земельные участки были предоставлены в Воскресенске, Павловском Посаде, Коломне, Зарайске и Шатуре.

До этого итоги конкурса «Народный доктор» подвели в Московской области. Голосование прошло на портале «Добродел» с 1 ноября по 1 декабря. В нем приняли участие более 30 тысяч человек.

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