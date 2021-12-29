Путин призвал оперативно решать проблемы ЖКХ в отопительный сезон

Фото: Администрация президента РФ

Ответственность в системе ЖКХ лежит на регионах страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 29 декабря.

— Основная ответственность за положение дел в сфере ЖКХ в России возложена на субъекты и муниципалитеты. Понятно почему — хозяйство огромное, и на местах лучше видно, в каком состоянии находятся тепло- и энергосети, генерирующие объекты, котельные, — рассказал глава государства.

Профильное министерство и правительство должны постоянно следить за реальной ситуацией в регионах, подчеркнул он. Нештатные ситуации и аварии в местах с холодным климатом могут иметь самые серьезные последствия, приводит слова Путина сайт Кремля.

25 ноября СМИ сообщили, что Минэнерго планирует полностью отменить механизм, позволяющий генераторам энергии манипулировать ценами на электричество для промышленности. Переплата в связи с применением механизма, по оценкам организации, достигает 40 миллиардов рублей в год.

Общий платеж энергорынка за электроэнергию в секторе рынка на сутки вперед (РСВ) составил в 2020 году 868 миллиардов рублей. Механизм корректировки ценовых заявок позволяет электростанции менять объем мощности на РСВ. По новым правилам, которые министерство предлагает ввести с 1 февраля 2022 года, генераторы не смогут менять заявки.