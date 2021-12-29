«Ласточки» начнут курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 1 января
Скоростные поезда «Ласточка» премиум комплектации с первого января 2022 года начнут курсировать между Москвой и Нижним Новгородом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».
— Десятивагонные составы повышенной комфортности на этом маршруте полностью заменят «Ласточки» комплектации «Стандарт», — уточняется в сообщении.
В новой, более удобной версии скоростного поезда есть кресла с откидной спинкой и сиденья с индивидуальными розетками и USB-портами. Также пресс-служба «РЖД» добавила, что в комплектации «Премиум» увеличено количество мест для пассажиров бизнес-класса.
Санитарных комнат в новой комплектации 11, одна из них оборудована для маломобильных граждан, а в одном из вагонов расположены места с креплением для инвалидов, оборудованные кнопкой вызова проводника, сообщается в Telegram-канале.
28 декабря в пресс-центре Москомстройинвеста заявили о том, что для строительства станции «Печатники» Курского направления Московской железной дороги (МЖД) компании «РЖД» предоставят в аренду два участка земли на улице Люблинской.