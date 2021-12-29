Лыжно-биатлонная трасса откроется в «Лужниках» 3 января

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Лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках» будет работать с 3 января до 28 февраля. Об этом в своем Telegram–канале сообщил Союз биатлонистов России.

Уточняется, граждане, имеющие в своем распоряжении лыжи, могут кататься бесплатно. На территории будут работать пункты проката лыж, в которых желающие могут взять также инвентарь для биатлона. Проход со своим инвентарем на лыжно-биатлонную трассу запрещен.

В «Лужниках» москвичи смогут посетить мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, покататься на специально сконструированной лыжне, побывать на настоящем стрельбище, поучаствовать в соревнованиях и ежедневных тренировках с инструкторами, отмечается в Telegram–канале Союза.

Этой зимой в Москве подготовлено более 380 лыжных трасс общей протяженностью 616 километров и 22 лыжные базы. Например, в Битцевском парке расположен самый длинный лыжный маршрут, длина которого составляет более двадцати километров.

В парке «Хованская дубрава» появилась новая лыжная трасса, которая по праву может считаться самой сказочной. Гостей парка встречают богатыри, Баба-яга, Леший, избушка на курьих ножках и другие персонажи русских сказок.