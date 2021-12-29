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Реабилитацию трех московских парков начнут после новогодних каникул

Георгий Соланович

Город
Реабилитацию трех московских парков начнут после новогодних каникул
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Подготовка к реабилитации парков «Битцевский лес» и «Покровское-Стрешнево», лесопарка «Кусково» и будущего «Парка Яуза» начнется только во второй половине января. Об этом сообщили в Telegram–канале «Городское хозяйство Москвы».

— Это значит, что в новогодние каникулы горожане, как и прежде, смогут гулять знакомыми маршрутами и пользоваться уже созданной зимней инфраструктурой отдыха, — говорится в сообщении.

Уточняется, что жители Москвы смогут посетить пятикилометровую лыжню в «Покровском-Стрешневе», самую длинную в городе трассу в Битцевском лесу и заглянуть на Поляну невест в лесопарке «Кусково», передает Telegram–канал Городского хозяйства.

Союз биатлонистов России 29 декабря заявил, что лыжно-биатлонная трасса в «Лужниках» будет работать с третьего января до 28 февраля. Москвичи смогут посетить мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, покататься на специально сконструированной лыжне, побывать на настоящем стрельбище, поучаствовать в соревнованиях и ежедневных тренировках с инструкторами.

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