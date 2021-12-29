Программу борьбы с одиночеством запустили в Японии

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В Японии запустили специальную программу для помощи одиноким людям, передает ОТР. Программу борьбы с этим дискомфортным психологическим состоянием человека одобрило правительство Кисиды Фумио.

Проект предполагает создание круглосуточной системы консультаций. Квалифицированные психологи помогут одиноким людям почувствовать себя нужными, найти новых знакомых и друзей для проведения совместного досуга, найти подходящее место работы.

Также предлагается создать различные общественные площадки, на которых люди, имеющие проблемы с межличностным взаимодействием, получат возможность в комфортных условиях постепенно втягиваться в общение.

Чтобы понять, сколько же в стране одиноких людей, власти страны проведут перепись населения.

До этого психолог Евгений Идзиковский дал советы тем, кто встречает Новый год в одиночестве. По словам специалиста, если у человека все хорошо, то для него не станет проблемой отметить праздник в одиночестве. Кроме того, редко бывает так, что человеку совсем не с кем пообщаться.