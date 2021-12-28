Психолог дал советы тем, кто встречает Новый год в одиночестве

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Что делать тем, кто встречает Новый год в одиночестве, рассказал психолог Евгений Идзиковский.

Он отметил, что Новый год и день рождения — те праздники, которые могут либо вгонять в уныние, либо радовать, смотря как прошел прошлый год и что человек ждет от будущего.

Если у человека все хорошо, то для него не станет проблемой отметить праздник в одиночестве. Кроме того, редко бывает так, что человеку совсем не с кем пообщаться.

— Можно найти единомышленников в Сети, часто там такие же люди организовывают что-то, чтобы не проводить праздник в одиночку. Можно и самому организовать всех, выйти в тот же торговый центр, например. В небольших городах люди часто в полночь выходят на площади все вместе отмечать, — отметил психолог в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что если одиночество является психотравмой у человека, то он может его испытывать, даже несмотря на наличие семьи и друзей. По словам эксперта, зачастую у людей, которые живут одни, нет гнетущего чувства одиночества.

До этого психологи рассказали, как избежать эмоционального выгорания перед Новым годом.